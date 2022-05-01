KıbrısManşetSağlık

64 yeni vaka

1 Mayıs 2022
kktc korona







“Toplam 3195 test yapıldı, 64 pozitif vakaya rastlandı ”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 3195 olup, 64 pozitif vakaya rastlanmıştır”



31 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

1 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3195

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.778.527

Toplam Vaka Sayısı: 93.690

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.521

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 936

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15

Karantinadaki Vaka Sayısı : 919

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



Etiketler
1 Mayıs 2022


Başa dön tuşu