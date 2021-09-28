60’ı yerel 86 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 21 bin 539 test sonucunda 60’ı yerel, 86 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 117 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 21.539 test sonucunda 60’ı yerel 86 pozitif vakaya rastlandığını, 117 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır.

25 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

28 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.539

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 60

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .890.538

Toplam Vaka Sayısı: 19.386

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.419

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 891

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 835

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5567

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 921

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 677

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8164

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 56.066