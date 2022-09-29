Oya Ersoy’dan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a Rahvancıoğlu’nun giriş engeli ile ilgili soru önergesi

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 27 Eylül 2022 Salı günü temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden, fakat N-82 kodu gerekçe gösterilerek Türkiye’ye girişi engellenen Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na destek belirtti.
Milletvekili Ersoy, Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişinin engellenmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na Soru Önergesi verdi.
Ersoy, Oktay’a şu soruları yöneltti:
- Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Yazar Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişi neden engellenmiştir?
- Münür Rahvancıoğlu’nun ülkeye alınmamasına ilişkin karar ne zaman alınmıştır?
- Kaç kişinin ülkeye girişi yasaklanmıştır? Bu kişiler kimlerdir?
- Türkiye’ye girişi engellenen kişiler hakkında verilen yasaklama kararının sebepleri nelerdir?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, N-82 Tehdit Kodu gerekçesiyle uygulanan giriş yasaklarının, özellikle Kıbrıs’tan Türkiye’ye gelen muhaliflere uygulandığına dikkat çekti.