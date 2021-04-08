6 Sendika bugün tam gün grevde olacak

Kamuda örgütlü 6 sendika, hastanelerdeki bazı servisler dışında örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde tam gün greve gidiyor.

Grev, “Türk Lirası’nın döviz karşısında eridiği, çalışanların alım gücünün korkunç derecede düştüğü bir dönemde UBP-DP-YDP hükümetinin gayri yasal şekilde yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek koşulu ile 4 aylığına durdurduğu” gerekçesiyle yapılacak.

KTAMS, KAMUSEN KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın yapacağı grevden, 112 Hızır Acil, Diyaliz, Yoğun Bakım ve Acil Servislerde çalışanlar hariç tutuldu.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTAMS, KAMUSEN KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın yarın 112 Hızır Acil, Diyaliz, Yoğun Bakım ve Acil Servisler hariç tüm işyerlerinde tam gün grev uygulayacağını bildirdi.

Bengihan, sendikaların genel merkezlerinde bugün saat 09.30’da toplanacak üyelerin, kortej şeklinde Meclis önüne yürüyeceğini açıkladı.