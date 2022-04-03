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573 yeni vaka 3 can kaybı

3 Nisan 2022
güney kıbrıs koronavirüs







“Toplam 20.911 test yapıldı, 3 kişi vefat etti, 573 pozitif vakaya rastlandı”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.911 olup, 3 kişi vefat etmiş, 573 pozitif vakaya rastlanmıştır.



247 kişi Lefkoşa, 129  kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

3 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.911

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 573
Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.438.419

Toplam Vaka Sayısı: 87.311

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.088

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7000

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6946

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



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3 Nisan 2022


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