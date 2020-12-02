56 ülkeden yaklaşık 500 gazeteci Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İsviçre’nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign, mart başından bu yana 56 ülkede yaklaşık 500 gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kuruluş bazı ülkelerin, gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu vurguladı.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Latin Amerika ülkeleri, listede ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye’den de bir gazeteci yaşamını yitirdi

Araştırmada ilk kez Türkiye’den de bir gazetecinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

PEC Genel Sekreteri Blaise Lempen, Kovid-19 salgınının medya çalışanları arasında daha fazla can almaya devam ettiğini belirterek, “Bu çok büyük bir kayıp. Hindistan, Brezilya, Arjantin ve Meksika gibi ülkelerde gazeteciler arasında kurban sayısı artıyor.” uyarısında bulundu.

Dünyada son durum

Dünya genelinde yaklaşık 64 milyon kişi koronavirüse yakalandı. Ölü sayısı 1 buçuk milyona yaklaştı.

Şu ana kadar 1 milyon 481 bin 612 kişi virüs nedeniyle öldü.