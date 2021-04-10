55’i yerel toplam 68 yeni vaka

“Toplam 7698 test yapıldı, 55’i yerel 68 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7698 olup, 55’i yerel 68 pozitif vakaya 35 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 19 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-3/ Taşkınköy-3/ Surlariçi-2 / Gönyeli-5/ Haspolat-1/ Yenikent-2/ Köşklüçiftlik-2

Girne

Girne Merkez- 15 / Çatalköy-1/ Lapta-1/ Pınarbaşı-1/ Kozanköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -9/ Kaliland-1/ Alaniçi-1/ Sakarya-1/ Geçitkale-1 / Mormenekşe-1 Maraş-1

İskele

Kuzucuk-2/ Kaplıca-1

10 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7698

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 68

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 55

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 821.636

Toplam Vaka Sayısı: 5013

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4333

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 653

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 91

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 559

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3