54’ü yerel 71 yeni vaka

“Toplam 17.732 test yapıldı, 54’ü yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı,111 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.732 olup, 54’ü yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 111 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır.

30 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

26 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.732

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 54

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 111

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .843.582

Toplam Vaka Sayısı: 19.239

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.252

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 620

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7667

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.794