54’ü yerel 71 yeni vaka

“Toplam 17.732 test yapıldı, 54’ü yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı,111 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.732 olup, 54’ü yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 111 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır.
30 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
26 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.732
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 54
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 111
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .843.582
Toplam Vaka Sayısı: 19.239
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.252
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 620
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7667
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.794