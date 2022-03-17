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 538 yeni vaka

17 Mart 2022







Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.629 olup, 538 pozitif vakaya rastlanmış, 493 kişi taburcu edilmiştir.




251 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 90 kişi Gazimağusa, 25 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



17 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.629

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 538

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 538

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 493

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.139.795

Toplam Vaka Sayısı: 75.408

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.033

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4172

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4123

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  687

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 296
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1868

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136569



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17 Mart 2022


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