Dizdarlı: Slovakya’nın deneyiminden faydalanmalıyız

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Slovakya’nın deneyiminden faydalanmalıyız” başlığı altında KKTC’nin de bu deneyimi dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:

SLOVAKYA’NIN DENEYİMİNDEN FAYDALANMALIYIZ

Slovakya, Covid-19 un yarattığı son dalgaya karşı uyguladığı politika ile dikkatleri üzerine çekti.,

Yeni dalganın sınırlarını aşmasıyla vaka sayısının hızla arttığını gözleyen Slovak yetkililer, tüm ekiplerini seferber ederek, hızlı antijen testleriyle pozitif vakaları tespit yönüne gitmişler.

Bütün ülkeyi iki 15 dakikada sonuç veren testlerle taramışlar %57 lik bir artış olduğunu saptamışlar. Bu arada tarama sayesinde %85 lik artışın önüne geçtiklerini saptamışlar.

Vakaların bu şekilde yakalanıp izole edilip tedavi de edilmesiyle kısa zamanda kabul edilebilir rakamlara dönüldü

Slovaklar, uyguladıkları metodun özellikle kendilerinden küçük ülkelerde iyi sonuç vereceğini, ama büyük ülkelerde uygulamanın zor olduğunu belirtiyorlar

O zaman , K.K.T.C bu deneyimi dikkate almalıdır.