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522 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

24 Şubat 2022
KKTC Covid-19





Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.876 olup, 522 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 212 kişi taburcu edilmiştir.




 



229 kişi Lefkoşa, 139 kişi Girne, 106 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

24 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.876

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 522

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

 

Yerel Vaka Sayısı: 522

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.794.061

 

Toplam Vaka Sayısı: 66.672

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.410

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4074

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4024

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1233

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 438

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 433

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3231

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130539



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24 Şubat 2022


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