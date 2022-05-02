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51 yeni vaka

2 Mayıs 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 1530  test yapıldı, 51 pozitif vakaya rastlandı ”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 1530 olup, 51 pozitif vakaya rastlanmıştır”



29 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt  Bölgesi’ndendir.

2 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1530

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 51

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.780.057

Toplam Vaka Sayısı: 93.741

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.632

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 876

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10

Karantinadaki Vaka Sayısı : 864

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



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2 Mayıs 2022


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