5+1 Gayriresmi Kıbrıs Konferans ikinci gününde Cenevre’de devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık ettiği konferansta, günün ilk oturumu Kıbrıs saatiyle 11.20’de başladı.

Guterres, toplantının açılış konuşmasını yaptıktan sonra sırasıyla Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab söz alacak.

Verilecek aranın ardından günün ikinci oturumunda Guterres, heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Basına kapalı toplantılar BM Cenevre Ofisi’nde gerçekleştiriliyor.

BM Genel Sekreteri Guterres, akşam da heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verecek.