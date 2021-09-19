50’si yerel 71 yeni vaka

“Toplam 16.059 test yapıldı, 50’si yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı, 237 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.059 olup, 50’si yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 237 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi yurt dışından gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

19 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.059

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 50

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 237

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .711.627

Toplam Vaka Sayısı: 18.722

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.257

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1324

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 74

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 612

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 466

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5887

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 51.577