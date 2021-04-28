50’si yerel 54 yeni vaka

“Toplam 8665 test yapıldı, 50’si yerel 54 pozitif vakaya rastlandı, 44 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8665 olup, 50’si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 44 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır.

21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 5/ Kumsal-1 / K.Kaymaklı-4 / Hamitköy-1/ Dereboyu-1/ Marmara-2 / Taşkınköy-1/ Gelibolu-1 / Dumlupınar-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1

Girne

Girne Merkez-6 /Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-3 / Karşıyaka-1/ Kozanköy-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1 / Sakarya-3/ Ulukışla-1/ Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-2/ Maraş-1/ Çanakkale-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

28 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8665

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 50

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 966.794

Toplam Vaka Sayısı: 6195

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5395

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 769

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 84

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 646

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1213