Tatar Nev Fitness sporcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23-26 Ekim 2020 tarihinde Sırbısitan’da düzenlenen Dünya Fitness Şampiyonası’nda yarışan sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23-26 Ekim 2020 tarihinde Sırbısitan’da düzenlenen Dünya Fitness Şampiyonası’nda Nev Fitness Team adına yarışan ve 10 yaş kategorisinde 1’inci olan Şengül Karataç, 3’üncü olan Aren Mustafa Tantura, 11 yaş kategorisinde 5’inci olan Su Öz, 13 yaş kategorisinde 11’inci olan Ülfet Tomak, 14 yaş kategorisinde 6’ncı olan Sevim Koç, 15 yaş kategorisinde 1’inci olan Yasmin Racioğlu ve 5’inci olan Nehir Özerkan’ı kabul etti.

Kabulde Halter Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, Asbaşkan Neval Çelebioğlu Akgürgen ve Sertaç Bozatlı da yer aldı.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada elde edilen başarının disiplinle çalışmanın bir sonucu olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “3 yaşından 15 yaşına kadar çocuklarımızı eğitmek ve bu yarışmalara hazırlayabilmek; muazzam bir çalışma gerektiriyor” diyerek kulüp ve federasyon yetkililerini özverili çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

Ülke gençliği ve geleceği adına dünya çapında elde edilen başarının öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı, bahse konu derecelerin elde edilmesinde ülkeye ve eğitmenlere güvenerek çocuklarını teslim eden ailelere de teşekkürlerini iletti.

Devletin imkanlar doğrultusunda ülke gençliğine verdiği desteği devam ettireceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Her çocuğumuzun, disiplinli bir şekilde, yeteneğinin ortaya çıkması için çalışmalara katılmaları fevkalade önemlidir” diyerek disiplinli çalışmanın sporun yanı sıra ülke gençliğini geleceğe de hazırladığını ve gençlerin akademik yaşamlarına katkı sağlayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı bu özgüven ve disiplinli çalışma sonucu gençlerin mesleklerinde de başarılı olacağına inanç belirterek elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Halter Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu da gerçekleştirdiği konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın kendilerine her zaman destek verdiğini ifade ederek teşekkür etti. Federasyon çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi veren Dahlameroğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın spora verdiği desteğin süreceğine inanç belirtti.