500 araç denetlendi, 157 sürücüye işlem yapıldı

Polis Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de, dün ve bugün asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Gazimağusa’da kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ise tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 500 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 157 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan 3 araç da trafikten men edildi.

Girne’de yapılan denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren barlar ve diskolar kontrol edilerek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 14 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı. İzinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ise tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 170 araç kontrol edilirken suç işlediği tespit edilen 53 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş, kontroller sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 530 araç kontrol edilirken suç işlediği tespit edilen toplam 58 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu ise kuzey sahil şeridi, İskele Boğaz, LongBeach ve Siteler Bölgelerinde kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 3 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilirken izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ise tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 140 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 31 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç da trafikten men edildi.