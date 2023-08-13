5 metre yükseklikten beton zemine düştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ağustos 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

5 metre yükseklikten beton zemine düştü

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün  saat 11:00 sıralarında, Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Ahmet AKDEMİR (E-20), inşaatın ikinci katına mermer tezgahı çıkardığı sırada,
merdiven boşluğunda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine
düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan
tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Genel
Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:Ahmet AKDEMİRbeton zeminGirneKKTCPolis
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