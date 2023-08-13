5 metre yükseklikten beton zemine düştü

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 11:00 sıralarında, Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Ahmet AKDEMİR (E-20), inşaatın ikinci katına mermer tezgahı çıkardığı sırada,

merdiven boşluğunda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine

düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan

tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Genel

Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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