5. kattan çarşafla aşağıya inmeye çalışırken düştü

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün , saat 03:30 raddelerinde, Mağusa’da sakin Giyas Arragib (E-24), kalmakta olduğu beşinci kattaki daireden birbirine bağladığı çarşaflara tutunarak 17.50 metre yükseklikten aşağıya inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Polisten alınan bilgilere göre, bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam etmektedir.