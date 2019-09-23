5 AB ülkesi göçmenlerin dağıtımı konusunda anlaşmaya vardı
Akdeniz’i aşarak Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin kabulü ve dağıtımıyla ilgili 5 Avrupa Birliği (AB) ülkesi bir ön anlaşmaya vardı.
İtalya, Malta, Fransa ve Almanya İçişleri Bakanları’nın AB dönem başkanı Finlandiya ve Avrupa Komisyonu’nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos ile birlikte bugün Malta’da yaptığı zirveden, göçmenlerin dağıtımıyla ilgili bir uzlaşma çıktı.
Zirvenin ardından yapılan açıklamalara göre, Akdeniz’de sivil toplum kuruluşlarına ait yardım gemileri ya da devletlere ait teknelerle kurtarılan göçmenlerin hangi limana çıkarılacağı konusunda “gönüllülük esasına dayalı dönüşümlü bir sistem” oluşturulacak. Bu göçmenlerin AB ülkeleri arasında dağıtımı ise zorunluluk esasına dayalı olarak, belli kotalara göre tespit edilecek.
Anlaşmaya İtalya ve Malta gibi göçmenlerin Avrupa’daki ilk duraklarından olan ülkelerin özellikle istediği bir madde de girdi. Yalnızca mülteci statüsünü elde etmiş olanlar değil iltica başvurusunda bulunan bütün göçmenler bu sisteme dahil edilecek.
Malta’da varılan anlaşma, Ekim başında yapılacak AB zirvesinde diğer üye ülkelerin de onayına sunulacak.