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4’ü ithal 6 üründe limit üstü kalıntı

6 Kasım 2020
gıda denetim sonuçları





Tarım Dairesi 30 Ekim-5 Kasım 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 45 numuneden 41 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait armut S.M ve Onbaşı İşl. Ltd.ait armutta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine MENŞEİNE İADE edilmiştir.

SVS Tic. Ltd. ait sarı Kaliforniya biber ve kırmızı kaliforniya biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine İMHA edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 6 numuneden  4 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Medine İster’e ait dereotunda ve İlyas Kırmızı’ya ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.

 

6 Kasım 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

Ürün      Analiz Sonucu

1             M.Hacı Ali İşl.     İthal       Soya Küsbesi      Temiz

2             Levent Sanayi İşl.             İthal       Mısır (Yemlik)     Temiz

3             Köşe Tic. Ltd       İthal       Havuç    Temiz

4             Köşe Tic. Ltd       İthal       Armut S.M          Temiz

5             Köşe Tic. Ltd       İthal       Armut Deveci     Temiz

6             Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Çeri Domates     Temiz

7             Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Havuç    Temiz

8             Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Sultani Üzüm      Temiz

9             SVS Tic. Ltd.        İthal       Red Globe Üzüm              Temiz

10          SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm      Temiz

11          SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm         Temiz

12          SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.M          Limit Üstü

13          SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci     Temiz

14          SVS Tic. Ltd.        İthal       Cennet Meyvesi Temiz

15          SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç    Temiz

16          Şetar Tic. Ltd.     İthal       Cennet Meyvesi Temiz

17          Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Stk              Temiz

18          Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Golden       Temiz

19          Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Sultani Üzüm      Temiz

20          Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Armut S.M          Temiz

21          Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Elma Arapkızı     Temiz

22          Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Cennet Meyvesi Temiz

23          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Sultani Üzüm      Temiz

24          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Siyah Üzüm         Temiz

25          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Red Globe Üzüm Temiz

26          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Armut S.M          Temiz

27          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Armut Deveci     Temiz

28          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Çeri Domates     Temiz

29          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Elma Gala           Temiz

30          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Armut    limit Üstü

31          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Elma      Temiz

32          Arsal Gıda           İthal       Havuç    Temiz

33          Arsal Gıda           İthal       Pancar  Temiz

34          Arsal Gıda           İthal       Lahana  Temiz

35          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Cennet Meyvesi Temiz

36          Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Armut Deveci     Temiz

37          Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Armut S.M          Temiz

38          Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Elma Granny       Temiz

39          SVS Tic. Ltd.        İthal       Cennet Meyvesi Temiz

40          SVS Tic. Ltd.        İthal       Sarı Kalifornia Biber         Limit Üstü

41          SVS Tic. Ltd.        İthal       Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü

42          SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.M          Temiz

43          SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm      Temiz

44          SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm         Temiz

45          SVS Tic. Ltd.        İthal       Ayva      Temiz

46          Ayşe Bayır           Mağusa Bİber     Temiz

47          Hasan Kesen       Mağusa Brokoli  Temiz

48          Medine İster       Mağusa Dereotu               Limit Üstü

49          Zhide Yıldırım     Mağusa Beyaz Sarma      Temiz

50          İlyas Kırmzı         Mağusa Maydanoz           Limit Üstü

51          Murat Gazioğlu  Mağusa Hıyar     Temiz







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6 Kasım 2020

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