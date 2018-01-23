4’lü devam ediyor

Dün yaşanan olayların ardından CTP, HP, TDP ve DP’nin kuracağı koalisyonun geleceği de tartışıldı. Parti başkanları sürece el koydu, dün ani şekilde buluşan başkanlar mesajı açık şekilde ifade etti

GÖRÜŞMELER ETKİLENMEDİ: Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, görüşme sonrasında basına kısa bir açıklama yaparak, koalisyon görüşmelerini sürdürme niyet ve kararlılıklarının devam ettiğini ifade etti. Dün yaşananların görüşmeleri etkilemediğine dikkat çekti

BUGÜN YENİDEN: Dört partinin genel başkanı genel sekreterlerin verimli görüşmeleri sonrasında kontrolü yeniden ele aldı. Başkanların bugün öğleden sonra TDP Genel Merkezi’nde yeniden bir araya gelecekleri kaydedildi

Koalisyon hükümeti oluşturma için görüşmeler yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları dün yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Parti başkanları bugün yeniden biraraya gelecek.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın görüşmesi HP Genel Merkezi’nde yer aldı.

Özersay, görüşme sonrasında basına kısa bir açıklama yaparak, koalisyon görüşmelerini sürdürme niyet ve kararlılıklarının devam ettiğini, bugün öğleden sonra TDP Genel Merkezi’nde yeniden biraraya geleceklerini kaydetti.

Özersay, dün ara verdikleri teknik çalışmalara bugün devam edeceklerini de ifade etti.

Bir soru üzerine Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bugün parti başkanlarını görüşmeye çağırdığını anımsattı ve Akıncı’nın parti başkanlarını dinledikten sonra anayasa ve teamüller gereği hükümeti kurma görevini kime vereceğine kendisinin karar vereceğini söyledi.

Bir başka soru üzerine de Özersay, dün Cumhuriyet Meclisi’nde ve Afrika Gazetesi önünde yaşananlardan koalisyon görüşmelerinin etkilenmediğini de belirtti.

Serdar Denktaş da, hükümeti kurma görevini kime vereceği kararının Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ait olduğunu, ancak dört partinin koalisyon görüşmelerine devam ettiğini söyledi.