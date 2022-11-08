Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından açılan 4G/5G ihalesini kazanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e yetkilendirme belgesi törenle verildi.

10 ay sonra 4G hizmetlerinin başlamasının planlandığı açıklanan törende, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, servisin 4.5G ile başlayacağı müjdesini verdi.

BTHK’nın Metehan’daki yeni binasında düzenlenen törene, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Alişan Şan, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve diğer yetkililer ile çalışanlar katıldı.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı konuşmasında herkesi selamlayarak, BTHK ve Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkililerine teşekkür etti. Arıklı, “Gerçekten büyük bir emeğin mahsulü olan böyle bir günde hem ülkemize gecikmiş bir teknolojiyi getiriyoruz hem de maliyeye ciddi şekilde katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Osmanlı’ya matbaanın yaklaşık 250 yıl geç geldiğini ifade eden Arıklı, “Osmanlı teknolojiyi ıskaladığı için yıkılma sürecine girdi ve ciddi şekilde Batı’nın karşısında ezildi” şeklinde konuştu.

-“Teknolojiye karşı enteresan şekilde karşı duruş var”

“Bizde de tıpkı Osmanlı’nın son döneminde olduğu gibi teknolojiye karşı enteresan şekilde karşı duruş var” diyen Arıklı, 3G’nin Türkiye’den aylar önce KKTC’ye geldiğine dikkat çekti. 3G’ye geçildiğinde dünyanın birçok ülkesi 3G ile tanışmamasına rağmen şu anda Afrika’nın birkaç tane ülkesiyle birlikte ülkede 3G’nin kullanılmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Arıklı, “Bizden çok çok geride olan Türkiye ve dünyanın birçok ülkesi şu anda 4G’yi de bıraktı, 5G’ye geçtiler” dedi.

Bakanlığa geldiğinde koyduğu hedeflerden bir tanesinin yıl sonu bitmeden 4G/5G ihalesinin bitirilmesi olduğunu vurgulayan Arıklı, bakanlıkta ilk yaptığı toplantıda kurmaylarına bu talimatı verdiğini belirterek, “4G/5G ihalesini bitirmezseniz çok ciddi şekilde beni karşınızda bulacaksanız” dediğini kaydetti.

Arkadaşlarının büyük bir gayret göstererek, birçok engelleme çalışmalarına rağmen ihaleyi başarıyla bitirdiklerini ifade eden Arıklı, her ne kadar 10 aylık bir zaman biçildiyse de 5-6 ay içerisinde 4G’nin topluma kazandırılacağına inanç belirterek, “Bunun sözünü de şimdiden almış oluyorum, 10 ay beklemeyin” diye konuştu.

5G için de 4 yıl bekleme gibi bir lükslerinin olmadığını kaydeden Bakan Arıklı, 2 buçuk 3 yıl içerisinde 5G’nin de ülkeye getirileceğine inanç belirterek, Turkcell’in bunu başarabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

-“İçimde buruk bir mutluluk var… Niye 5G değil de, 4G’deyiz?”

Ülkenin ciddi şekilde bu teknolojiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Arıklı, bunu ülkeye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti.

“Ama bu yetmez. Çünkü dünyanın birçok ülkesi, Güney Kıbrıs başta olmak üzere 5G’ye geçmiş durumdalar, Biz 4G’ye geçtik diye sevinç naraları falan atmayalım. Ne zaman ki çağı yakalarız, onları teknolojide yakalarız ancak o zaman mutlu olabiliriz. Ben onun için çok da mutlu değilim çünkü içimde buruk bir mutluluk var. Niye 5G değil de, 4G’deyiz? Bugün belki de 5G’nin törenini yapmış olacaktık.”

Kendisinden önceki bakan arkadaşlarının gayretlerini inkar etmediğini dile getiren Erhan Arıklı, “Bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu inşallah 5G’yi gerçekleştirmek yine bizlere ve sizlere nasip olacak” dedi.

BTHK yönetiminin uzun süre iş başında kalması için elinden gelen gayreti göstereceğini belirten Arıklı, çok uyumlu bir ekip olduğunu söyledi. Mevcut BTHK Başkanının görev süresini uzatırken, Meclis’te çok ciddi reaksiyonlarla karşılaştığını hatırlatan Arıklı, “Ben bu ekibe inanıyorum, bu ekip beni mahcup etmeyecek” dediğini anımsattı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, BTHK yönetimine kendisini mahcup etmedikleri için teşekkür etti.

BTHK’nın yeni binasını ilk ziyaret ettiğinde 4G/5G yetkilendirme törenini bu salonda yapmayı dilediğini anlatan Arıklı, dileğinin gerçekleştiğini ifade etti.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan da, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, çağın bilgi ve teknoloji çağı olduğunu vurgulayarak, bilgiye ulaşmak ve teknolojiyi etkin kullanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Teknoloji ve bilgiye ulaşımı sadece haberleşmede değil hayatın tüm alanlarında etkin kullanmak gerektiğini ifade eden Şan, bakanlığının bünyesindeki dairelerde etkin teknolojinin kullanılması için büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

“Bugün hayat pahalılığından yakınıyoruz” diyen Şan, hayat pahalılığını denetlemek için el yordamıyla dosyalarla, kapı, kapı market market gezerek, denetleme yapmanın bu ölçekte zor olduğunu kaydetti. Bilgi ve teknoloji kullanılırsa çok daha etkin ve uygun maliyetlere denetimleri yapıp, insanlara daha uygun yaşam koşulları sunulabileceği inancında olduğunu belirten Şan, bugünkü icraatı bu bağlamda çok benimsediğini ve önemsediğini dile getirdi.

2014 yılında 4G’nin tasarlandığına ve çalışmaların başladığına işaret eden Bakan Şan, o günden bugüne yaklaşık 8 yıl geçtiğini söyledi. Şan, 4G’nin devreye girme süreciyle birlikte halkın bu teknoloji için 9 yıl beklemiş olacağını ifade etti.

-“Haksız bir eleştiri…”

Bakanlığa ve ihale sürecine yönelik eleştirilere de değinen Şan, “Acele ettiğimiz söylendi. 9 yıl bu teknolojiyi beklettik ve bunun aceleye geldiğini söylüyorlar ve eleştiriliyoruz” dedi. Bunun haksız bir eleştiri olduğunu kaydeden Şan, halkın tüm kesimlerinin bu teknolojiyi kullanması ve daha rekabetçi koşullar olması adına diğer katılımcı firmanın da bu hizmeti kullanıcılarına verebilmesi için Başbakan’dan aldıkları direktifle Ulaştırma Bakanı ile birlikte adımlar atmayı tasarladıklarını söyledi.

“Bizim kucağımız geniş herkese açık” diyen Şan, halka en iyi hizmeti getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Bakanlık olarak böyle önemli bir olayın parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Şan, süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek, 4G/5G’nin Kıbrıs Türk halkına ve tüm kesimlere hayırlı olmasını diledi.

-Bürüncük

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük de, yeni binada yapılan ilk etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uzun süredir konunun gündeme geldiğini ifade eden Bürüncük, “Bitirmeden bir anlamı olmuyor çalışmanın dolayısıyla bugünün anlamı bir başka” dedi.

-“10 ay sonra 4G hizmetlerinin başlaması planlanıyor”

4G/5G ihalesini tamamladıklarını, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hizmetler için 247 megaherzt’lik önemli bir frekans aldığını ifade eden Bürüncük, 10 ay sonra 4G hizmetlerinin başlanmasının planlandığını kaydetti.

Haberleşmenin önemli bir insan hakkı olduğunu ve tüm sektörleri etkilediğini dile getiren Bürüncük, haberleşme altyapıları, hızlı internet olmadan sektörlerin gelişmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Haberleşmenin en önemli bacaklarından olan mobil haberleşmenin ihale sonucunda layık olduğu hıza erişeceğini beklediklerini ifade eden Bürüncük, bunun tüm sektörlere pozitif olarak yansıyacağını belirtti.

Mobil haberleşmenin, haberleşmenin en önemli bacağı ama tümü olmadığını söyleyen Bürüncük, gerek fiber altyapıların gelişmesi gerekse sabit haberleşmenin geliştirilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

Sektördeki rekabeti korumak adına ikinci bir ihale çalışmasını da başlatacaklarını ifade eden Bürüncük, ihaleyle önemli bir değer, kaynak sağlandığını söyledi.

Hizmetlerin gerçekleşmesi için altyapı yatırımlarını operatörün yapmaya devam edeceğini dile getiren Kadri Bürüncük, “Heyecanla biz de hizmeti göreceğimiz günü bekliyoruz. En kısa zamanda 4G/5G hızlarını kutladığımız lansmanlara… Hayırlı olsun” diye konuştu.

-Küçüközdemir

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de, bugünün KKTC için çok önemli ve tarihi bir gün olduğunu belirterek, coşkunun bir parçası olmaktan gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

KKTCELL olarak bu ihaleye uzun zamandır hazırlandıklarını dile getiren Küçüközdemir, 4G/5G ile birlikte bugün müşterilerine sunamadıkları birçok yeni deneyimi ve servisi sunmaya başlayacaklarını kaydetti.

-“Servisimiz 4.5G ile başlayacak”

Bu konuda ilk operatör olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Küçüközdemir, 247 megahertz’lik bir frekans bandını ihalede aldıklarını, bu bantlarla birlikte birçok frekansları aynı anda kullanma şansları olacaklarını dile getirdi. Bu frekansları bir arada kullanarak, Kuzey Kıbrıs’ta sadece 4G değil 4.5G’yi de başlatma şansına sahip olacaklarını ifade eden Küçüközdemir, servisin 4.5G ile başlayacağı müjdesini verdi.

İhalede 4G ile birlikte 5G lisansı da verildiğine işaret eden Murat Küçüközdemir, “4.5G başladıktan sonra 3-4-5 yıl içerisinde gerekli hazırlıkların yapılmasıyla birlikte 5G de hayata geçecek” dedi. Bugünden belli bir yol haritaları olduğunu belirten Küçüközdemir, fiber yatırımını da 4G/5G’nin olmazsa olmazı olarak çok önemli bulduklarını belirterek, hükümete teşekkür etti.

Turkcell olarak KKTC’nin kendileri için çok önemli bir yer olduğunu dile getiren Küçüközdemir, geçmişte yapılan çalışmalarından bahsetti. Bugün Türkiye’deki 4.5G şebekesinin dünyanın en hızlı 3 şebekesinden bir tanesi, Avrupa’nın en hızlısı olduğuna dikkat çeken Küçüközdemir, “Bu hızı, bu tecrübeyi Kıbrıs’a getirme zamanı” diye konuştu.

Belgeyi almaya hak kazanmış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Küçüközdemir, gelişmiş ülkelerde mobil internet hızında yüzde 10’luk hızlanmanın gayri safi milli hasılaya yüzde 1’e kadar hatta üzerinde etkisi olduğunu belirtti. Küçüközdemir, 4.5G ardından 5G ile hayatta büyük kolaylıklar ve farklı deneyimler olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından yetki belgesi KKTCELL Genel Müdürü Küçüközdemir’e takdim edildi.