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49 yeni vaka 1 can kaybı

4 Mayıs 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 14.218 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 49 pozitif vakaya rastlandı ”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.218 olup, 1 kişi vefat etmiş, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır”



31 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

4 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.218

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.796.137

Toplam Vaka Sayısı: 93.849

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.792

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 823

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı : 816

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



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4 Mayıs 2022


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