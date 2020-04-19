Dünya

Rusya’da rekor vaka artışı

19 Nisan 2020

Rusya’da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 60 artarak 42 bin 853’e ulaştı.

Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 6 bin 60 kişilik artış yaşandı.

Bu artışın, ülkede şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hayatını kaybedenlerin sayısının 48 artarak 361’e ulaştığı kaydedildi.

Çin’in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bin 952’ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 331 bini aşmış durumda



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