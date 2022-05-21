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45 yeni vaka

21 Mayıs 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 9873 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır.”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 9873 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır. ”



30 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

21 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9873

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.949.970

Toplam Vaka Sayısı: 94.665

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.016

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 414

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı: 408

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



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21 Mayıs 2022


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