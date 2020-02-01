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İngiltere’de çocukların çoğu cep telefonlarıyla uyuyor

1 Şubat 2020

İngiltere’de yapılan bir araştırma, çocukların çoğunun yataklarına cep telefonlarını koyarak uyuduklarını gösterdi.

Childwise adlı şirket tarafından yapılan araştırmaya göre ülkede çocukların yüzde 57’si cep telefonunu uyurken her zaman yatağında tutuyor. Yüzde 44’ü de cep telefonunun sinyali olmadığı zaman kendisini rahatsız hissediyor.

Telefonlarını her zaman yanında tutan ve asla kapatmayanların oranı da yüzde 42.

7-16 yaş arasındaki kişilerin cep telefonlarıyla geçirdikleri ortalama süre günde 3 saat 20 dakika.

‘Özel ve kişisel bir teknoloji’

İngiltere’de araştırma kapsamında 5-16 yaş arasındaki 2 bin çocukla görüşüldü.

Araştırmacı Simon Leggett, cep telefonlarının çocukların günlük yaşamının büyük bir kısmını oluşturduğunu söylüyor.

Leggett, telefonların “özel ve kişisel bir teknoloji” olarak kullanılmasından dolayı, ebeveynlerin çocukların kullanımına sınır koymasının zor olduğunu da ekliyor.

Cep telefonları; sohbet etmek, eğlence programları izlemek ve bilgi almak için gençlerin tercih ettiği esas araç haline gelmiş durumda.

Gençlerin çoğu, radyo yerine cep telefonlarından müzik dinlemeyi tercih ediyor.

Childwise’ın araştırmasına göre YouTube her gün çocukların yüzde 61’i tarafından tercih ediliyor.

Çocuklar YouTube’daki videoları da çoğunlukla cep telefonlarından izlemeyi tercih ediyorlar.

YouTube’u Snapchat, Instagram ve bu yılın şu ana dek kullanımı en hızlı artan uygulaması Tik Tok izliyor.

WhatsApp da gençler arasında en sık kullanılan uygulamalar arasında.

Facebook’un sık kullanılan uygulamalar klasmanında ilk 10’da olmaması ise tüketim alışkanlıklarının ne kadar çabuk değiştiğini gösteriyor.

Araştırmaya göre program veya video içeriği izlemek için en popüler platform YouTube. Netflix ise ikinci sırada.

Gençlerin ise sadece yaklaşık beşte biri, programları televizyonda izlemeyi tercih ettiklerini sdiyor.

 



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