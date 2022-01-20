4 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan üvey anne ve baba tutuklandı

Çamlıbel Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlı Sare Konya’nın 19 Ocak saat 11.30’da eşi Cevdet Konya’nın ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki erkek çocuğu ikametgahı içerisinde ciddi şekilde darp ettiğini, eşinin ise olaya müdahale etmeyerek kayda aldığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlı baba Cevdet Konya’nın polise olayı bildirip şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, Sera ve Cevdet Konya’nın tutuklandığını, görüntünün olduğu cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını belirtti. Polis, çocuğun çocuk psikiyatrisinde muayeneden geçirileceğini, geçmişte darp edilip edilmediğine dair araştırma yapacaklarını söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Avukatları talebe itiraz etmezken, mahkeme zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.