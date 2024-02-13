“4.5G ile daha güçlü bağlar” yarışmasının ödülleri verildi

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından düzenlenen, fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı, ödüller sahiplerine takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından gonuldenbagliyiz.biz platformunda “4.5G ile daha güçlü bağlar” sloganı ile hız konusunda düzenlenen fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı ve ödüller sahiplerini buldu. Gerçekleşen ödül takdiminde hem dereceye girenlere hem de katkı koyanlara ödül ve plaketleri verildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleşen ödül töreninde Şaziye Kurt “Number 3” isimli fotoğrafıyla birincilik, Cem Cengiz “Anı Yakala” isimli fotoğrafıyla ikincilik, Cengiz Arıkoğlu “Kaçaw” isimli fotoğrafıyla üçüncülük ve Başar Taşlı ise “Maraş Rüzgarı” isimli fotoğrafıyla Şampiyon Melekler Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödül takdimleri Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Ramadan Gümüşok tarafından yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir yarışmaya katılan, kazanan ve destek veren tüm sanatçı ve sanatseverleri tebrik etti. Bu güzel projenin gelişerek devam etmesi temennisinde bulunan Küçüközdemir, katkılarından dolayı FODER’e, jüriye ve fotoğraf derneklerine de teşekkürlerini sundu. Bu yarışmanın aynı zamanda Şampiyon Melekler Eğitim Projesi’ne katkı sağladığını da belirten Küçüközdemir, gonuldenbagliyiz.biz platformunun bağışla başvuru kabul eden ilk dijital sosyal sorumluluk platformu olduğunun da altını çizdi.

FODER Başkanı Ramadan Gümüşok da tüm yarışmacıları tebrik ederek Kuzey Kıbrıs Turkcell’e iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Törende, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından jüri üyelerine ve FODER Başkanı’na da teşekkür plaketi takdim edildi. Tören esnasında, ödül alan ve sergilemeye hak kazanan fotoğrafların sergi tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Dijital sergi kataloğu yapıldı

Yarışmada ödül alan ve sergilemeye hak kazanan fotoğraflar için dijital sergi kataloğu hazırlandı. Bu sergi kataloğuna 4.5G ile Daha Güçlü Bağlar Fotoğraf Yarışması Sergi Kataloğu adresine tıklanarak ulaşılabildiği belirtildi.

Yarışma, sanata katkı ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluluk platformu üzerinden açmış olduğu “Şampiyon Melekler Eğitim Bursu” projesine destek amacını da taşıyordu.