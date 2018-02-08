3’üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu başlıyor

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin katkıları ile 3’üncüsü 9 – 11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu ile ilgili bugün bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

12 ülkeden 17 takımın ve 20 farklı ülke sporcusunun yer alacağı yarışlar ile ilgili Acapulco Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, bu yıl federasyon olarak geçmiş yıllardan elde ettikleri tecrübelerle çok rahat bir hazırlık dönemi yaşadıklarını söyledi.

Adademir basın toplantısına şöyle devam etti: “Herkes artık bu işi çözdü. Güzel bir heyecan var. İnsanlardaki heyecanı gördüğünüz zaman hemen toparlıyorsunuz. Bu heyecan gösteriyor ki bu iş uzun yıllar devam edecek ve gelenekselleşecek. Öte yandan tura büyük katkıları bulunan tüm paydaşlara ve Organizasyon Direktörü Özdemir Tokel ve TeMedya’ya teşekkür ederiz. ”

“BU YIL GÜNEY KOMŞUMUZ DAHA BÜYÜK TEDBİR ALDI”

Adademir geçtiğimiz yıllarda da Güney Kıbrıs’tan bu yarışı engellemek için girişimlerde bulunulduğuna değinerek “Güney komşumuzu yarışa davet ettik. Beraber düzenleme davetinde bulunduk. Her yıl organizasyonu engellemek için yazışmalar yapıyorlar. Bu yıl daha üst düzeyde başlattılar. Bu işin süreceğini görünce onlar tedbir almak için yazışmalar yaptılar. Bize gelin bu yarışı bizim adımız altında yapın ama size katkı koymayalım dediler. Biz de gelin birlikte yapalım dedik. İki tarafta da yarışalım dedik. Ona pek sıcak bakmadılar ama önümüzdeki yıllarda buna da sıcak bakacaklar. Bunun bize getirdiği avantajları paylaşmak isteyeceklerdir” dedi.

HAMZAOĞULLARI: “ÜÇÜNCÜ YILDAYIZ VE BU KONUDA DAHA İYİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ”

Bisiklet Federasyonu As Başkanı Ogün Hamzaoğulları da basın toplantısında konuşarak 3’üncü yılda daha iyi bir durumda bu organizasyonu gerçekleştirdiklerine değindi.

Hamzaoğulları, “Üçüncü yıldayız ve bu konuda daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Öncelikle teşekkür ediyorum kurum ve kuruluşlara ve bize destek verenlere. Sevgili Tolga Gündüz (Kalipso) bize destek verdi. Teşekkür etmek gerek. Türkiye Bisiklet Federasyonu da ciddi katkı sağladı. Bu yolda benimle gece gündüz çalışan Özdemir Tokel ve ekibine de teşekkür ederim” diyerek sözlerine son verdi.

17 TAKIM 12 ÜLKE 20 ÜLKE SPORCUSU

3’üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Yarış Direktörü Andrej Filip ve Yarış Koordinatörü Tolga Gündüz de parkurlar ve takımlar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. 17 takım, 12 farklı ülke ve 20 ülke sporcusunun bu yılki yarışlarda olacağını söyleyen Filip, “Ekin ve Ogün’e bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum. Şu ana kadar gördüğüm çok iyi bir medya, sosyal medya çalışmaları çok iyi seviyede. Bu ada bisiklet için şu anda çok uygun. Kazakistan’dan gelen takım -15 dereceden geliyor. Şu an Kıbrıs’ta hava 20 derece. 3 etap hazırladık. 2 düz ve bir kriteryum… Çok ağır etaplar hazırlamamayı tercih ettik. Mümkün olduğunca düz ve az yokuşlu parkurları takip ettik.

1. ETAP

1. Etap Girne Belediyesi’nden başlayarak, sporcularımız 6 km mesafeyi önce ısınarak ekip araçlarıyla gelecekler. Sonra tarihi Girne Limanı’ndan natürel start veriyoruz. 3 km çıkışla anayola çıkarak yarışın startını veriyoruz. İlk etap Geçitköy’den devam edecek. Güzelyurt ve Türkeli’den 2 tur atacağız. Lefkoşa Girne Kapısı’nda sona vereceğiz. 142 km yarış olacak. Yarış saat 11.00’de başlayacak.

2. ETAP

2. Etapta adanın doğusuna gideceğiz. Girne Çatalköy’den doğuya ve sonrasında da güneye doğru gideceğiz. Sporcular yorulmadan otelden hareket edecekler. İlk sprint noktası İskele 26. Km’de olacak. İkincisi Aslanköy’de olacak. Dikmen bölgesinde yokuş olacak. Turun da belirleyicisi olacak bir nokta olacak. Grup biraz parçalanacak. İnişten sonra finish alacakları için yoruşu kazanan orada olacak. 187 km’lik parkur sporcuları zorlayacak. Lefkoşa’da kriteryum olacak. 25 turluk 1.5 km’lik yarış olacak. Daha çok izleyenler ve basın için şov amaçlı olacak. Oldukça hızlı geçeceğini ümit ediyoruz. Bu turda klasman birincisi değişmesini öngörmesek de bisiklet sporu hepsine açık.

17 takım yarış programına alındı. 3-4 aylık çalışma sonunda, geçen seneki başarılı organizasyon dolayısıyla takımların yoğun ilgisi var. Öngördüğümüz 12 takımdı şu an 17’yi bulduk. Sırbistan, Astana, Hollanda, Türkiye takımları burada… Ciddi anlamda güzel bir mücadele sergilenecek.

Türkiye Şampiyonu’nu yeni transfer eden Konya Torku Spor gelecek. Onlardan iyi bir performans bekliyoruz. Ahmet Dilek 2011’de Londra’da dereceleri var. 2016 Ankara turu şampiyonu Serkan Balkan da kadrolarında. Monkey Town takımı Hollanda’nın en iyi takımlarından Berry Marcus iyi bir sprinter; dikkat edilmesi gereken biri. Avusturya takımı Avrupa’da çok başarılı bir takım. Bulgar takımı da sert mücadele eden bir takım. Bursa Yeşil Pedal yeni kuruldu. Ciddi transfer yaptılar. Antalya takımı Türkiye’de başarılara imza attılar. Onların da katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

TOKEL: “TÜM KATKI KOYAN SPONSOR FİRMALARA, KURUM VE KURULUŞLARA TEŞEKKÜRLER…”

Organizasyon Direktörü Özdemir Tokel’de basın toplantısında konuşarak, tura katkı koyan kurum, kuruluş ve şirketlere teşekkür etti.

Tokel şöyle devam etti: “Biz bu konuşmaları yapabiliyorsak bunu bize katkı koyan şirketler sayesinde yapıyoruz. Bunun önemli bir bölümü arzu, efor ve inançtır ama finansal kaynağa da ihtiyaç duymaktayız.

Sponsorlar: Yarış Cumhurbaşkanlığı himayelerinde olacak. Başbakanlık ve Başbakanlık Spor Dairesi, Kale Boya, Sun Rent a Car, Didi, Mr. Brown, Dörtgazi Nakliyat, Uludağ, Pegasus, Oero, Sunpex, Acapulco, Lord Palace, CMS, NHG, Köseoğlu, Paralik Pedal Power, TeMedya, Aytek, Kolan Hastanesi.

Organizasyona lojistik destek sağlayan pek çok kurum da var. Polis, Sivil Savunma, LTB, Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Gönyeli, Dikmen, Çatalköy Belediyeleri de katkı sağlamaktadır. Pazar gün Uluslararası Yarış haricinde Gran Fondo ve Halk Sürüşü var. Gran Fondo Güzelyurt Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşecek.

Halk Sürüşü ise Telsim sponsorluğunda, Tüm haberlerimizi bizi sıkıntıya düşürmeden basın organlarımız var. Gazetelerimiz var. Tüm basın organlarına sonsuz teşekkürler. Tüm basın bildirilerimizi en önemli sayfalarda yayınlayarak, önemli yolculukta bize katkı sağladılar” dedi.

“HALK SÜRÜŞÜ TELSİM SPONSORLUĞUNDA GERÇEKLEŞECEK”

Yarış kapsamında Pazar günü düzenlenecek olan “Halk Sürüşü”nün ana sponsoru bu yıl da Telsim oluyor. Basın toplantısında konuşan Telsim Vodafone Pazarlama Bölüm Başkanı Tolga Camcı’da dünyanın 44 ülkesinde hizmet veren bir operatör olarak, toplumdan aldıklarını topluma vermeyi amaç edindiklerini söyleyerek, “Kuzey Kıbrıs’ta da aldığımızı vermek istiyoruz. Spor ve gençliğe önem veriyoruz. Bisiklet sporu Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden birinde kullanılan önemli araçlardan bir tanesidir. Ülkemizde bisikletle ilgili yapılan etkinliği destekleme kararı aldık. Bisikletin ada için önemli olduğunu düşünüyoruz. Orada kendi personelimiz ve stantlarımızla yer alacağız. Önümüzdeki dönemde bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması için farklı sürprizler hazırlıyoruz. Organizasyon Komitesi’ne bizi davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Herkesi Halk Sürüşü’ne bekliyoruz”dedi.

ADADEMİR: “HERKESİ PAZAR GÜNKÜ HALK SÜRÜŞÜNE BEKLİYORUZ…”

Pazar günkü yarış ve “Velesbitini al da gel” sloganı ile düzenlenecek olan Halk Sürüşü için herkesin bunu duyurulmasını ve oraya gelmesini isteyen Adademir, “Ciddi emeklerle bu süreç değerlendiriliyor. Biz bu adada bisiklet kullanmayı, bisiklet sevgisini, hayatın bir parçası yapmamız lazım. Herkesten rica ediyorum. Bir Pazar eğlencesi olarak yarışı izlesinler, sürüşe katılsınlar. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. Pazar günü kimseye söz vermeyin” dedi.

3 GÜNLÜK SÜRÜŞLERİN PROGRAMI VE YARIŞIN ETAPLARI İSE ŞÖYLE:

3 gün ve 3 ayrı etaptan oluşacak yarışlarda 380 kilometre koşulacak…

ETAPLAR

1.ETAP

9 Şubat Cuma günü sabah saat 11.00’de Girne Belediyesi önünden yarışa başlayacak olan yarışmacıların yaklaşık olarak saat 14.00’de Girne Kapısı’ndaki bitişte olması bekleniyor… Girne’den başlayacak yarış, Girne- Güzelyalı — Çamlıbel — Kalkanlı — Güzelyurt- Kılıçaslan- Çamlıbel — Güzelyurt – Türkeli — Lefkoşa şeklinde olacak…

2. ETAP

10 Şubat Cumartesi günü sabah yine saat 11.00’de başlayacak olan yarış bu kez Çatalköy Belediyesi önünde başlayacak. Yaklaşık 15.00 gibi bitişe ulaşması beklenilirken bitiş yine Girne Kapısı’nda olacak. Çatalköy’den başlayacak yarış, Çatalköy — Esentepe- Kaplıca- Büyükkonuk- İskele -Salamis Harabeleri — Mağusa — Aslanköy — Haspolat — Dikmen- Lefkoşa şeklinde olacak. Tur. 3. ETAP 11 Şubat Pazar günü koşulacak yarış olan kriteryum ise saat 12.00’de Girne Kapısı’nda başlayıp saat 13.00’de Girne Kapısı’nda bitiş olacaktır.

11 ŞUBAT PAZAR 3 YARIŞ

Öte yandan turun son günü olan 11 Şubat Pazar günü 3. Etap yarışının yanısıra, 09.30 — 11.30 arası Gran Fondo yarışı düzenlenecek. Saat 11.00 — 11.30 saatleri arasında ise “Velesbitini al da gel” sloganı ile Halk sürüşü gerçekleştirilecek…