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39 sandığa göre seçim sonuçları…

23 Ocak 2022
açılan sandık





KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanıyor.




Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:



Açılan sandık sayısı: 39

Oy Kullanan Seçmen: 4359

KKTC Geneli Geçerli Oy: 160302

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) % 41.89- 139376 oy

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP):% 29.67- 98708 oy

Demokrat Parti (DP): %8.93-29702 oy

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP):%1.84- 6132oy

Bağımsızlık Yolu (BY):%1.11-3678 oy

Yeniden Doğuş Partisi (YDP):%8.9-29611 oy

Halkın Partisi (HP):%4.82- 16038 oy

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP):%2.84-9460 oy

 



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23 Ocak 2022


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