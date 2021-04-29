38’i yerel 44 yeni vaka

“Toplam 9453 test yapıldı, 38’i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9453 olup, 38’i yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 73 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 38 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 2 /Göçmenköy-1/ Yenikent-1/ Lefkoşa Sanayi-3 / Dereboyu-1/ Marmara-1/ Gelibolu-1/ Surlariçi-2 / Hamitköy-3 / Kaymaklı-2 / Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez-4 / Edremit-1/ Karaoğlanoğlu-2 / Girne Boğaz-1/ Karşıyaka-1 / Alsancak-3 / Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Tuzla-1/ Baykal-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

29 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9453

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 38

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 976. 247

Toplam Vaka Sayısı: 6239

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5468

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 740

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 152

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 586

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 99

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 52

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 693

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1265