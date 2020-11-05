Yeni Havalimanı şantiyesinde çalışan 37 yaşındaki Ali Yeasin hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgilere göre, rahatsızlanan Ali Yeasin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde 3 Kasım Salı günü hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 01.11.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Kırklar’da yeni havalimanı şantiyesinde çalışan Ali YEASİN (E-37), kalmakta olduğu koğuş içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde 03.11.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.