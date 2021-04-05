OyunSürmanşet

35 yıllık açılmamış Süper Mario oyununa 660 bin dolar

5 Nisan 2021
Süper Mario





ABD’de 35 yıl önce hediye olarak alınıp çekmecede unutulan Nintendo’nun efsanevi oyunu Süper Mario Kardeşlerin bir kopyasına 660 bin dolar ödendi.





Etiketler
5 Nisan 2021




Başa dön tuşu