35 yıllık açılmamış Süper Mario oyununa 660 bin dolar

ABD'de 35 y\u0131l \u00f6nce hediye olarak al\u0131n\u0131p \u00e7ekmecede unutulan Nintendo'nun efsanevi oyunu S\u00fcper Mario Karde\u015flerin bir kopyas\u0131na 660 bin dolar \u00f6dendi.\r\n\r\n\r\nOyunlar\u0131 sadece oynamak i\u00e7in de\u011fil hat\u0131ra olarak toplamak isteyen bir s\u00fcr\u00fc koleksiyoncu bulunuyor.\r\n\r\nSon olarak ABD'den bir oyun sat\u0131\u015f\u0131 haberi geldi. Associated Press'in aktard\u0131\u011f\u0131 bilgilere g\u00f6re 1986 y\u0131l\u0131nda piyasaya s\u00fcr\u00fclen S\u00fcper Mario Karde\u015fler oyununa 660 bin dolar (5.4 milyon lira) \u00f6dendi.\r\n\r\n\r\nTeksas'ta ya\u015fanan olayda 35 y\u0131l \u00f6nce al\u0131nan Nintendo oyununun \u00e7ekmecede unutuldu\u011fu belirtildi. Y\u0131llar sonra \u00e7ekmeceden \u00e7\u0131kart\u0131lan oyunun g\u00fcvenlik etiketinin dahi a\u00e7\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.\r\n\r\nVideo oyun uzman\u0131 Valerie McLeckie, "Bu oyun i\u00e7in \u00fcretim zaman\u0131 di\u011ferileri gibi olduk\u00e7a k\u0131sayd\u0131. Ayn\u0131 \u00fcretim d\u00f6neminden a\u00e7\u0131lmam\u0131\u015f bir oyun bulmak okyanusta bir damla suyu aramaya benzer" dedi.\r\n\r\nHeritage adl\u0131 a\u00e7\u0131k art\u0131rma \u015firketi taraf\u0131ndan sat\u0131lan oyunun 1987 versiyonuna daha \u00f6nce 114 bin dolar \u00f6denmi\u015fti.\r\n\r\nEfsanevi S\u00fcper Mario Karde\u015fler oyunu 1985 y\u0131l\u0131nda piyasaya s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Oyun d\u00fcnya genelinde toplamda 50 milyondan fazla satt\u0131. S\u00fcper Mario 1983 y\u0131l\u0131nda oyun sekt\u00f6r\u00fcnde ya\u015fanan krizin a\u015f\u0131lmas\u0131nda kilometre ta\u015flar\u0131ndan biri oldu.\r\n\r\n\r\n