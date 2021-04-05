35 yıllık açılmamış Süper Mario oyununa 660 bin dolar

Oyunları sadece oynamak için değil hatıra olarak toplamak isteyen bir sürü koleksiyoncu bulunuyor.

Son olarak ABD’den bir oyun satışı haberi geldi. Associated Press’in aktardığı bilgilere göre 1986 yılında piyasaya sürülen Süper Mario Kardeşler oyununa 660 bin dolar (5.4 milyon lira) ödendi.