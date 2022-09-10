Spor

35.KTSYD Kupası Değirmenlik’e gitti: 4-0

10 Eylül 2022











35.KTSYD Kupası Değirmenlik’e gitti: 4-0

KTSYD 35. Final maçını M.A.Yeşilova’yı 4-0 mağlup eden M.Değirmenlik kazandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 35. Kupa finali Atatürtk Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova-Miracle Değirmenlik arasında oynandı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir’in de izlediği final karşılaşmasını Değirmenlik 4-0 kazanarak kupayı müzesine taşıdı.

Maçın ilk devresi 1-0 tamamlanmıştı. Maçı izleyen spor yazarları tarafından yapılan oylamada maçın adamı Değirmenlik oyuncusu Semih seçildi.

Maç sonrası ödülleri KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ile digger davetliler takdim etti.



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10 Eylül 2022






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