35 insanımıza mezar olan Grand İsias Hotel sahipleri hala tutuklanmadı

Adıyaman’da 35 insanımıza mezar olan Grand İsias Otel’le ilgili soruşturma başlatıldı ama otelin sahipleri hala tutuklanmadı

YOK: Başbakan Ünal Üstel’in “soruşturma başlatılması için Anavatan yetkililerine başvurduk” açıklaması ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun “Adıyaman savcılığı gerekli soruşturmanı başlattı” duyurusuna rağmen otel sahipleri Ahmet Bozkurt, Mehmet Bozkurt ve Efe Bozkurt henüz tutuklanmadı

TABUT: 35 insanımıza mezar olan Grand İsias Otel’in 2 ayrı apartmanın üstüne kat çıkılarak otel haline dönüştürüldüğü, yer açmak için taşıyıcı kolonların tıraşlandığı ortaya çıktı. 2 kez mühürlenen bina sahiplerinin ve belediye başkanının AK Partili olması nedeniyle 4 yıldızlı otel olarak tescil edildi

Türkiye’yi sarsan Erzincan merkezli iki büyük depremin acıları henüz sürerken 35 insanımıza mezar olan Grand İsias Otel ile ilgili soruşturma açılmasının ötesinde henüz bir adım atılmadı.

Başbakan Ünal Üstel’in “soruşturma başlatılması için Anavatan yetkililerine başvurduk” açıklaması ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun “Adıyaman savcılığı gerekli soruşturmanı başlattı” duyurusuna rağmen otel sahipleri Ahmet Bozkurt, Mehmet Bozkurt ve Efe Bozkurt henüz tutuklanmadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise “Depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş 131 şüpheliden biri tutuklanmış, 113’ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” açıklaması yapmış, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 3’ünün tutuklandığını belirtmişti.

Üstelik yine Adıyaman’da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş da Türkiye’den kaçmaya çalışırlarken İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göz altına alındılar.

AŞİRET VE AK PARTİ

Grand İsias Otel sahipleri ve ailenin Adıyaman’da nüfuzlu olduğu biliniyor. Ailenin büyük kardeşi Mahmut Bozkurt (Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eniştesi ve Elexus Otel ortaklarından) İyi Parti’den milletvekilliği yaptı. Geçtiğimiz yıl vefat eden Mahmut Bozkurt İyi Parti Adıyaman İl Başkanlığına aday olmuş kaybedince de İyi Parti’den istifa etmişti. Mahmut Bozkurt, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gönderdiği istifa mektubunda : “Sayın Genel Başkamın; Ben Adıyaman’da 200.000 nüfuslu büyük bir aşiretin önde gelen bir üyesiyim.” Diyerek ailenin gücünü vurgulamıştı.

Mahmut Bozkurt İyi Parti’de saf tutarken Grand İsias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt AK Parti’ye ve Erdoğan’a destek vermekle meşguldü.

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılan seçim öncesinde gazetelerde çıkan bu haber dikkat çekiciydi: Ağabeyinin İYİ Partiden milletvekili adayı olmasına rağmen sahibi olduğu ISIAS Otel binasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pankartı asarak AK Partililerin gönlünde taht kuran İşadamı Ahmet Bozkurt, “24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu belirterek, AK Parti davası, ülke davasıdır, biz bu davaya destek veriyoruz” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin, iş adamı Ahmet Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Adıyaman 1. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Bozkurt’un kardeşi Ahmet Bozkurt, AK parti’ye destek verdiğini açıkladı.

Samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette Ahmet Bozkurt, “24 Haziran seçimleri sadece ülkemiz için değil, bir çok mazlum coğrafyayı da yakından ilgilendiren, Cumhuriyet tarihimimizin en önemli seçimidir. Ülkemizde istikrarın sürmesi adına vatandaşlarımızın yine yüksek bir oranla AK Partiyi tercih edecektir. AK Parti davası, ülke davasıdır, biz bu davaya destek veriyoruz. Ailece AK Parti’nin yanındayız” dedi.

AK Parti Milletvekili Adayı İbrahim Halil Fırat ise, misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı İşadamı Ahmet Bozkurt’a teşekkür ederek, “Ahmet bey ilimizin değerli işadamlarımızdan birisidir. Siyasi tecrübesi ve ilimizde yapmış olduğu yatırımlarla Adıyaman halkının sevgisini kazanmış biridir. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçim öncesi sahibi olduğu İSİAS Otel binasına sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın pankartını astırarak destek vermiştir. Ziyaretimiz esnasında AK Parti ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendisine misafirperverliğinden dolayı ve desteklerinden dolayı AK Parti adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ahmet Bozkurt aynı zamanda TÜGVA Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği de yapıyor.

OĞLU BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Babası AK Parti’ye böylesine açık bir şekilde destek verirken oğlu Mehmet Bozkurt ise Adıyaman Belediyesi Meclis Üyesi idi. AK Parti’den aday olan ve 2 dönem belediye meclis üyeliği yapan Mehmet Bozkurt’un, çıkarılan İmar Affı ile övünen dönemim Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsver Kutlu’ya yakınlığı ile biliniyor.

Nitekim ikim ayrı apartman dairesinin üzerine kat çıkılarak birleştirilip otele dönüştürülen binanın 2 kez mühürlenmesine karşın her defasında açıldığı ve 4 yıldızlı otel statüsü verildiği gazetelere yansıdı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 21 Şubat 2001 tarihli 5241 numaralı sayısına (sf. 537-8) göre İsias Otelcilik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi kuruldu.

Kuruluşta 500 hisseli şirketin çoğunluk hisseleri (325) baba Ahmet Bozkurt’a aitti. Daha sonra yapılan hisse değişikliği ile çoğunluk hisseler oğul Mehmet Bozkurt ve torun Efe Bozkurt’a geçti.

Torun Efe Bozkurt da Adıyaman AK Parti Gençlik Kolları üyesi ve aktif bir şekilde çalışıyor.

Rehberler de hesap soruyor

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremde çöken İsias Otel’de Mağusa Türk Maarif Koleji kafilesi ile birlikte hayatlarını kaybeden rehberlerin bağlı bulunduğu Turist Rehberleri Birliği (TUREB) de Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Adıyaman’da uygulama eğitimine giden 43 kişilik rehber grubunun konakladığı Isias Hotel’in enkazında yaşamını yitiren rehber sayısı 30’a yükseldi. TUREB’in açıklamasına göre, enkazda Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu’nun da cansız bedenine ulaşıldı. 12 rehberin sağ veya yaralı kurtarıldığı enkazdaki rehberlerden Ömer Kale hakkında ilk gelen bilgilere göre KATAK arama kurtarma ekince enkazdan çıkarıldığı, ancak sonrasında netleşen başka bir bilgi olmadığı bildirildi. Kale’nin herhangi bir hastanede mi yoksa enkazda mı olduğuna yönelik durumunun henüz bilinmediği öğrenildi.

DHA’nın TUREB’den aktardığı bilgiye göre depremde yıkılan otel enkazında Mehmet Kalaycı, Johanna Carolina Kap, Aykut Bulut, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Tahsin Cem Efe, Fikri Töre, Müzeyyen Gökçen, İmran Aydoğdu, Önder Cırık, Emin Uysun, Ömer Tabarlı, Kağan Yıldız, Umut Ulaş Tan, Ozan Koç, Samet Burak Bingöl, Hazal Baytekin, Çiğdem Şimşek, Çağkan Yılmaz, Nazımcan Hartlap, Tayfun Dal, Tamer Özdoğru, Sefa Veysel Yaşar, İdris Talha Kartav, Bahtiyar İsrafioğlu, Ali İsrafiloğlu, Ali Osman Aydın, Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu hayatını kaybetti.

TUREB’DEN SUÇ DUYURUSU

30 rehberin yaşamını yitirdiği, 1’i ile ilgili henüz bilgi olmadığı, bazıları yaralı 12 rehberin ise sağ kurtarıldığı otelle ilgili olarak TUREB, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu, Kıbrıslı voleybolcuların yaşamını kaybetmesi nedeniyle KKTC hükümetinin de yakından ilgilendiği ve savcıların gelip teknik analizler yaptırdığı ve numuneler aldırdığını belirterek, şunları söyledi:

“Onlar da büyük olasılıkla dava edecek. Biz de kendi hukukçularımız aracılığıyla harekete geçip, Adıyaman TMMMOB şubesi aracılıyla uzmanlar tarafından görüntü kayıtları ve tutanaklarla numuneler aldırdık ve iki gün önce suç duyurusunda bulunduk. KKTC de dava açtığında tüm kaybettiklerimiz ve yaralılarımız adına o davaya da müdahil olma kararı verdik. Ben bizzat gittim ve enkazı gördüm, un ufak dağılmış, kalitesiz olduğu insan gözüyle de ayırt edilebilecek düzeyde. Ancak dava sürecindeki raporda ne çıkar bilemiyoruz.”

TUREB YÖNETİMİ DE AÇIKLAMA YAPTI

TUREB Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada ise “Adıyaman Isias Otel’den TMMOB’nin Adıyaman temsilcisi tarafından tanıklar nezdinde yapı örnekleri alındı, otel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aynı biçimde hareket eden KKTC’nin açacağı davaya da müdahil olarak başvurma kararı aldık. Raporlar belli olduktan sonra ve hukuki süreç boyunca gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. Isias Otel’de ve deprem bölgelerinde yaşamını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve KKTC yurttaşlarına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz” denildi.