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345 yeni vaka

3 Mart 2022
KKTC-Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 9524 olup, 345 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 651kişi taburcu edilmiştir.




121 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 79 kişi Gazimağusa, 24 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



3 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9524

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 345

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 345

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 651

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.918.971

Toplam Vaka Sayısı: 69.490

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.025

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3856

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3809

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 197

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1317

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 176
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 390

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2608

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133079



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3 Mart 2022


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