33 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı sokağa çıkma yasağı kapsamında 33 kişinin yasağa uymadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; sokağa çıkma yasağı kapsamında; 25 – 26 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 22 kişinin kısmi, 11 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 33 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 12 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.