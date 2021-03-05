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32’si yerel 39 yeni pozitif vaka

5 Mart 2021





Son 24 saatte yapılan test sayısı 5730 olup, 32’si yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır.

 

29 kişi Lefkoşa, 3 kişi  Girne,  2 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

 

Lefkoşa

 

Ortaköy- 3  /  Yenikent – 1/  Gönyeli -1 / K.kaymaklı-3 / Haspolat-21

 

Girne

Boğazköy  – 1  / Alsancak- 2

 

Gazimağusa

 

Vadili  -2

 

İskele-1

 

Lefke

 

Gaziveren -1

 

5 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5730

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

 

Yerel Vaka Sayısı: 32

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 572. 528

 

Toplam Vaka Sayısı: 3587

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3155

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 409

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 337

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2





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5 Mart 2021


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