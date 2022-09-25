Dünya

300 fanatik Yahudi’den Mescid-i Aksa’ya baskın

25 Eylül 2022






İsrail, Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini sürdürüyor. 300’den fazla İsrailli fanatik yerleşimci, Yahudi Yeni Yılı bahanesiyle, İsrail polisi gözetiminde Mescid-i Aksa’ya girdi.

Açıklama, Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresi’nden geldi.




300’den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği duyuruldu. Buna göre, Fanatik Yahudi gruplar, Yahudi Yeni Yılı gerekçesiyle Aksa’nın



Fas Kapısı’ndan sesli dua ve ilahiler eşliğinde Aksa’ya girdi. İçeride kışkırtıcı eylemler sergiledi.

Filistinliler için ise Mescid-i Aksa’ya girişte kısıtlamalar getirildi. Çatışma ihtimaline karşı kapılardaki güvenlik güçlerinin sayısının artırıldı.



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25 Eylül 2022






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