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300 araçtan 72’si rapor edildi

10 Temmuz 2019

300 araçtan 72’si rapor edildi…

Polis, bugün öğleden önce Lefkoşa bölgesi, Girne – Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) ile Gönyeli Çemberi – Girne kaçış şeridi üzerinde, öğleden sonra mesai çıkış saatlerinde ise Metehan – Alayköy Çevre Yolu üzerinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu yaklaşık 300 aracın kontrol edildiğini ve suç işlediği tespit edilen 72 araç sürücüsünün rapor edildiğini bildirdi.

Polis Basın Sunaylığı’ndan yapılan açıklamada, denetimlerde özellikle yük taşıyan kamyonlar, kamu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüs ile salon araçlara yönelik sürat kontrolünün yanı sıra, sürüş esnasında yapılan kural ihlalleri ile araçların evraklarının kontrol edildiği, denetimlere önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de devam edileceği kaydedildi.

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