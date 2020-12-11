3 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, 4-10 Aralık tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, gıda analizlerinde iki ithal ve bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerde 22 numuneden 20 numune temiz olup, SVS Tic. Ltd.’e ait çeri domates ile armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmesine karar verildi.

Yerli ürünlerde ise 22 numuneden 21 numune temiz olup, Bostancı’da üretim yapan Engin Hürsen’e ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.