KıbrısManşet

3 üründe limit üstü kalıntı

11 Aralık 2020
gıda analiz raporu



Tarım Dairesi, 4-10 Aralık tarihlerini kapsayan  ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, gıda analizlerinde  iki ithal ve bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerde 22 numuneden 20 numune temiz olup, SVS Tic. Ltd.’e ait çeri domates ile  armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin  firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmesine karar verildi.

Yerli ürünlerde ise 22 numuneden 21 numune temiz olup,  Bostancı’da üretim yapan  Engin Hürsen’e ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden  ürün imha edildi.

 



devlet piyangosu



Etiketler
11 Aralık 2020


Başa dön tuşu