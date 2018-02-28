3. Tatlısu Ot Kültür Festivali Pazar Günü

Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği 3. Tatlısu Ot Kültür Festivali, 4 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Köy meydanında yer alacak Festival, saat 10.00’da başlayacak.

Tatlısu Belediyesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bugün Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde Festivalle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

ORÇAN

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede yenilebilir otların oldukça fazla olduğunu ifade ederek, sağlıklı ve doğadan beslenmenin önemine değindi.

Orçan, doğadan ve doğal beslenmenin önemine vurgu yapmak için böylesi bir festival düzenlediklerini ifade ederek, “Doğanın bize bahşettiği güzellikleri soframıza taşımak amacıyla bu festivali düzenledik” dedi.

Bir önceki festivalde olumlu yorumlar aldıklarını anımsatan Orçan, beklentilere karşılık verecek bir festival programı hazırladıklarını kaydetti. Stantlarda ağırlıklı olarak doğada yetişen bitkilerin yer alacağını dile getiren Orçan, “buram buram Kıbrıs kokan” bir festival hazırladıklarını söyledi.

TOZAKI

Festivalin organizatörü Final Organizasyonun Direktörü Yıltan Tozakı ise yaptığı konuşmada, Tatlısu Belediyesi ile çok uyumlu çalıştıklarını, imkânlar ölçüsünde her yıl yenilikler ürettiklerini ve amaçlarının halka güzel bir gün ve güzellikler yaşatmak olduğunu söyledi.

ETKİNLİKLER

Gün boyunca devam edecek festivalde özenle seçilmiş stantlar, Kıbrıs kültürüne özgü yiyecekler, ot çeşitleri, canlı imalatlar, festivalin ana teması olacak. Kurtalan Ekspres’in de yer alacağı festivalde, Kuzey Kıbrıs’tan müzisyenler de olacak.

Festivalde ayrıca canlı soğuk heykeller, halk dansları, leylek ayaklı uzun adamlar, jonglör, illüzyon, kukla şov, Dr. Arif Albayrak & Mustafa Tozakı şiir müzik düeti ve Grup Baria’nın yer alacağı festivalde, Mustafa Tozakı kalemi ile gün boyunca ücretsiz portre ve karikatür çizimi gerçekleştirecek.