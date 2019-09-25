3 takım kayıpsız

K-Pet 1.Ligin ikinci haftasında yapılan 7 karşılaşmada toplam 20 gol atıldı. Ligden çekilen Doğancı’nın bu haftaki rakibi Mormenekşe haftayı 3-0’lık hükmen galibiyetle bay geçti.

Ligin ilk haftasında Doğancı’nın hükmen 3-0’lık galibiyet alan Yalova takımı sezonun ilk maçını hafta sonu sahasında konuk ettiği Dörtyol ile oynadı. Rakibini 3-0 mağlup ederek kendi saha ve taraftarı önünde ilk maçında ilk 3 puanını alan Yalova averajla ligin zirvesine yerleşti.

1.Ligde Yalova ile birlikte kayıpsız iki takım daha var. Mesarya ve Gençler Birliği takımları ligin 6’şar puanlı diğer ekipleri. Şampiyonluğun iddialı takımı Mesarya ikinci haftada Yalova ile birlikte en farklı galibiyetine imza attı.

Deplasmanda Ozanköy’ü 3-0 mağlup eden Mesarya ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Ligin ikinci haftasında deplasmanda sadece 2 takım kazanabildi. Mesarya’dan ayrı deplasmanda kazanan diğer takım Maraş oldu. Maraş takımı da Karşıyaka deplasmanından 2-1’lik galibiyetle döndü.

Ligde Yalova ve Mesarya’nın ardından kayıpsız giden üçüncü takım olan İskele Gençler Birliği sahasında konuk ettiği Esentepe’yi tek golle geçti.

Haftanın en gollü maçları 4 gollü geçilen Görneç-Bostancı Bağcıl ve Çanakkale-Girne Halk Evi arasında oynandı. Ligde dördüncü sırada bulunan Görneç konuk ettiği Bağcıl’ı 3-1 mağlup etti, Halk Evi ise Çanakkale deplasmanından 2-2’lik beraberlikle döndü. Bu skorla Çanakkale ilk puanı yeniden Süper Lige yükselme hedefindeki Halk Evi’nden almış oldu. Bu karşılaşma haftanın beraberlikle tamamlanan tek maçı oldu.

Lige şampiyonluk ve Süper Lig parolası ile giren Yonpaş Dumlupınar ilk galibiyetini ikinci hafta maçında aldı. Sarı-kırmızılı takım konuk ettiği Lapta’yı 2-0 mağlup etti.

İki hafta sonunda Lapta ve Bağcıl henüz puanla tanışamadılar.

2.hafta sonuçları:

Yalova 3 – 0 Dörtyol

Görneç 3 – 1 Bostancı Bağcıl

Karşıyaka 1 – 2 Maraş

Ozanköy 0 – 3 Mesarya

Çanakkale 2 – 2 Girne Halk Evi

Yonpaş Dumlupınar 2 – 0 Lapta

Gençler Birliği 1 – 0 Esentepe

haftanın programı:

Erdal Barut Stadı

Cumartesi 15.30 Esentepe-Bostancı Bağcıl

Dörtyol Stadı (Sentetik)

Cumartesi 15.30 Dörtyol-Mormenekşe

Necip Halil Kartal Stadı (Sentetik)

Cumartesi 15.30 Maraş-Y.Dumlupınar

Cihangir Stadı

Cumartesi 15.30 Mesarya-Karşıyaka

Mete Adanır Stadı

Pazar 15.30 Girne Halk Evi-Gençler Birliği

Şht. Şevket Kadir Stadı

Pazar 15.30 Lapta-Çanakkale

Tahsin Mertekçi Stadı

Pazar 15.30 Yalova-Görneç

Gol krallığı:

2 gol

Halil Turan (Mesarya)

Muhammet Savaşçı (Karşıyaka)

Emre Aktaş (Maraş)

İlyas Yılmaz (Görneç)

K-Pet 1. Lig puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Yalova 2 2 0 0 6 0 6 6

2.Mesarya 2 2 0 0 5 0 5 6

3.Gençler Birliği 2 2 0 0 3 0 3 6

4.Görneç 2 1 1 0 4 2 2 4

5.Y Dumlupınar 2 1 1 0 2 0 2 4

6.Maraş 2 1 1 0 2 1 1 4

7.Mormenekşe 2 1 0 1 3 2 1 3

8.Esentepe 2 1 0 1 2 1 1 3

9.Karşıyaka 2 1 0 1 3 3 0 3

10.Girne Halk Evi 2 0 2 0 2 2 0 2

11.Çanakkale 2 0 1 1 2 4 -2 1

12.Dörtyol 2 0 1 1 1 4 -3 1

13.Ozanköy 2 0 1 1 0 3 -3 1

14.Lapta 2 0 0 2 1 4 -3 0

15.B Bağcıl 2 0 0 2 1 5 -4 0

16.Doğancı 2 0 0 2 0 6 -6 0