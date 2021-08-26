Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıklanan verileri doğrultusunda 3 kişi daha yoğun bakıma alındı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, yoğun bakıma alınan hastalar ile ilgili detay paylaşılmadı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı yeniden 19’a yükseldi.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ve yapılan aşı rakamları ise şöyle

“Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5023

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 515

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3408

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 40.407”