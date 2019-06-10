KıbrısManşet

3 gün internet kesintisi yapılacak!

10 Haziran 2019

3 gün internet kesintisi yapılacak! Telekomünikasyon Dairesi ve Türk Telekom Internet ana omurgası üzerinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın, çarşamba ve perşembe günleri 02.00-06.00 saatleri arasında internet kesintileri meydana gelebileceği bildirildi.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz yaptığı yazılı açıklamada, “Telekomünikasyon Dairesi ve Türk Telekom Internet ana omurgası üzerinde çalışma yapacaktır. Bu nedenle, 11,12 ve 13 Haziran 2019 tarihlerinde (02:00 – 06: 00 saatleri arasında) Internet ana omurga sisteminde (MPLS ) kapasite artışı, servis aktarımı ve yazılım güncellemesi çalışmaları yapılacağından dolayı belirtilen tarih ve saatler arasında internet kesintileri meydana gelebilecektir. Halkımızdan oluşacak olan kesintiler için özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Bakan Amcaoğlu, Necati Şaşmaz ve MHP Kütahya Milletvekili Erbaş’ı misafir etti

10 Haziran 2019

Bakan Oğuz: Süt fiyatlarının belirlenmesi çalışmaları başlatıldı

10 Haziran 2019

Çavuşoğlu: Çocukların başarıları, karnelerinden ibaret değil

10 Haziran 2019

TC Dışişleri’den Rum kesiminin Fatih kararına tepki

10 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı