Lefkoşa Gazimağusa yolunda kaza! Kazada bir kişi yaralandı

16.2.2018 tarihinde, saat 18:50 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Halil TONGAR (E-43), yönetimindeki KT 716 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Minareliköy dahiline geldiği zaman o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Osman BEKTAŞ (E-76)’a çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Osman BEKTAŞ kaldırıldığı LDH’de tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Foto Devrim Demir