284’ü yerel, 306 pozitif vaka,1 kişi hayatını kaybetti  

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.840 olup, 284’ü yerel 306 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 155 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 284 kişi ise yerel vakadır.

101 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

30 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.840

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

Yerel Vaka Sayısı: 284

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 155

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.687.035

Toplam Vaka Sayısı: 35.317

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.798

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2382

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2330

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 139

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2952

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 480

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 318

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5828

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 103824