Kıbrıs

28 yaşındaki Haileu kurtarılamadı

30 Aralık 2021
Ambulans






Lefkoşa-Girne Anayolu’nun birinci kilometresi  üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde,  projektör montesi yapan 28 yaşındaki Meles Haileu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 30.12.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun birinci kilometresi  üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde,  projektör montesi yapmakta olan Meles HAİLEU (E-28),  elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmıştır.




Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.



Yürütlen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.(E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



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30 Aralık 2021


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