27’si yerel 44 pozitif vaka 1 can kaybı

“Toplam 6319 test yapıldı, 27’si yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 80 kişi taburcu edildi 1 kişi hayatını kaybetti”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6319 olup, 27’si yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 80 kişi taburcu edilmiştir.
17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır.
13 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / Ortaköy-2 / Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Dereboyu-1/ Hamitköy-2 / Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Kırklarköyü-1
Girne
Girne Merkez-5/ Alemdağ-1 / Karakum-1/ Girne Boğaz-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1/ Salamis Yolu-1/ Serdarlı-1/ Geçitkale-1
1 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6319
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 27
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 992. 316
Toplam Vaka Sayısı: 6326
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5638
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 656
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 540
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 337
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 18
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1233
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1354