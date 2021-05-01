27’si yerel 44 pozitif vaka 1 can kaybı

“Toplam 6319 test yapıldı, 27’si yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 80 kişi taburcu edildi 1 kişi hayatını kaybetti”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6319 olup, 27’si yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 80 kişi taburcu edilmiştir.

17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır.

13 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Ortaköy-2 / Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Dereboyu-1/ Hamitköy-2 / Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Kırklarköyü-1

Girne

Girne Merkez-5/ Alemdağ-1 / Karakum-1/ Girne Boğaz-3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Salamis Yolu-1/ Serdarlı-1/ Geçitkale-1

1 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6319

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 27

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 992. 316

Toplam Vaka Sayısı: 6326

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5638

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 656

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 540

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 337

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 18

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1233

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1354